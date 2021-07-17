Швейцария проведет референдум по повышению пенсионного возраста

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Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста для мужчин и женщин сначала с 65 до 66 лет, а к 2050 году - до 67,5 лет

В Швейцарии проведут референдум о реформировании государственной пенсионной системы и повышении пенсионного возраста. Об этом сообщает Reuters.

В частности, реформа предусматривает повышение пенсионного возраста для мужчин и женщин сначала с 65 до 66 лет, а к 2050 году - до 67,5 лет.

Старение населения и сверхнизкие процентные ставки оказывают давление на пенсионные системы повсюду, и многие страны уже повысили пенсионный возраст. Недавние попытки инициировать реформу через швейцарскую систему прямой демократии были неудачными.

Теперь "Молодые либералы", молодежное крыло дружественной к бизнесу Либерально-демократической партии, начали новую попытку.

Под лозунгом "восстание молодежи" они подали 145 000 подписей властям Берна в пятницу, чтобы провести референдум по предложению о повышении пенсионного возраста до 66 лет к 2032 году с нынешних 64 для женщин и 65 для мужчин.

Согласно предложению, пенсионный возраст с 2032 года будет повышаться медленнее в соответствии со средней продолжительности жизни. Инициатива требует одобрения парламента.

Критики говорят, что реформа несправедлива в отношении женщин, пенсионный возраст которых будет повышаться быстрее и принесет пользу только богатым.

Пенсионная система Швейцарии опирается на два обязательных компонента: страхование по старости и потере кормильца (AHV) и страхования профессиональных выплат (BVG) или "пенсионный фонд", а также третий, добровольный компонент для частных сбережений. С 2014 года AHV платит больше, чем получает, и проблема обострится, когда поколение бэби-бумеров уйдет на пенсию.

Международный индекс пенсионного разрыва, опубликован UBS в июне, показал, что в Швейцарии срочно необходимы реформы, поскольку соотношение активных людей и пенсионеров, которое сейчас составляет чуть выше трех до одного, вероятно, упадет до двух к одному до 2050 года.

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Напомним, пенсионный возраст для женщин 1961 года повысился с 1 апреля 2021 года. Теперь все украинцы будут выходить на пенсию в 60 лет.