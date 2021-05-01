Швеция вызвала посла РФ

Фото из открытых источников

Там осудили санкции России против главы шведской лаборатории химической и ядерной безопасности

В МИД Швеции вызвали посла РФ после того как Россия ввела санкции против Осы Скотт, главы шведской Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны. Об этом сообщает SVT.

"Мы вызовем российского посла и выразим ему протест" - сказал представитель МИД Швеции Матс Самуэльссон.

"Мы сожалеем, что Россия решила и в дальнейшем ухудшать отношения с ЕС. Мы очень серьезно относимся к ухудшению ситуации с демократией, правами человека и верховенством закона в России", - заявили в МИД Швеции.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист осуждает действия России и считает очень агрессивным введение санкций против отдельного чиновника.

"С моей точки зрения, это абсолютно неразумное и неприемлемое действие, от которого я полностью дистанцируюсь" - сказал он.

Отметим, что Оса Скотт, против которой Москва ввела санкции, осенью заявила что российский оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим агентом "Новичок".

Новости по теме: Великобритания ввела санкции против 14 россиян

Введенные против РФ санкции США привели к результатам, которые "достаточно близки" к ожиданиям Вашингтона.