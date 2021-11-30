Швеция не будет подавать заявки на членство в НАТО

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Сейчас разрабатывается обновленная Стратегия национальной безопасности Швеции

Новая премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что страна не будет подавать заявки на членство в НАТО. Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном на сайте шведского правительства.

"Наша свобода от военных альянсов хорошо служит нашей стране и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе. Швеция не будет подавать заявки на членство в НАТО. Швеция не будет пассивной, если случится катастрофа или нападение на другую страну в Северном регионе или в ЕС, и мы ожидаем, что эти страны будут действовать так же, если пострадаем мы сами", - подчеркнула Андерссон.

Она добавила, что ЕС является важнейшей ареной внешней политики и безопасности Швеции. А текущее председательство Швеции в ОБСЕ дает ей возможность защитить порядок европейской безопасности.

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Андерсон отметила, что Швеция будет укреплять свое сотрудничество в сфере обороны в партнерстве с НАТО, а также с такими странами, как Финляндия и другими северными соседями, и с США.

Она объявила, что сейчас разрабатывается обновленная Стратегия национальной безопасности Швеции.

Кроме этого, премьер-министр Швеции подчеркнула, что ее страна осуждает российскую агрессию в отношении Украины.

"Швеция и ЕС осуждают военную агрессию России в отношении Украины и незаконную аннексию Крыма. Ситуация людей, застрявших на границе между Польшей и Беларусью, является неприемлемой. Действия Беларуси будут встречены ужесточением санкций", - говорится в заявлении Андерссон.

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Напомним, ранее премьер-министром Швеции во второй раз избрана Магдалена Андерссон, которая стала первой женщиной на этом посту в стране. За нее проголосовали 173 члена парламента Швеции. На два голоса меньше - и она бы проиграла.