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Штурм Капитолия: ФБР не выявило доказательств намеренного сговора сторонников Трампа

Штурм Капитолия REUTERS

Нападение на Капитолий было результатом сговора с целью отмены результатов президентских выборов

Федеральное бюро расследований США не выявило весомых доказательств намеренного сговора сторонников экспрезидента Дональда Трампа накануне штурма Капитолия 6 января 2021 года. Об этом сообщил Reuters.

Как отмечается, митингующие не имели плана относительно того, что делать в случае проникновения внутрь здания.

"Было мало доказательств того, что нападение на Капитолий было результатом организованного заговора с целью отмены результатов президентских выборов", - подчеркнули в ФБР.

Также следователи выяснили, что часть протестующих, в том числе ультраправые группировки, такие как Proud Boys, стремились ворваться в Капитолий, однако доказательств того, что действия толпы были предварительно организованы, найти не удалось.

"Девяносто-девяносто пять процентов из них были неорганизованы", – сообщил бывший чиновник правоохранительных органов США.

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Напомним, что ранее в Соединенных Штатах Америки покончили с собой двое полицейских, которые сдерживали протестующих во время штурма Капитолия в январе этого года. Всего суицид совершили уже четверо правоохранителей, которые были свидетелями беспорядков.

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