Штаты планируют запустить новые спутники предупреждения о ракетном нападении

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Также это позволит повысить точность и отказоустойчивость системы

Космические силы США рассматривают возможность испытания уже в 2022 году цифровых прототипов спутников раннего предупреждения о ракетных пусках, которые будут оборудованы системой постоянного инфракрасного излучения нового поколения (OPIR). Об этом сообщает The Drive.

Предполагается, что спутники будут размещены на более низкой чем обычно орбите. Благодаря этому станет возможным длительное наблюдение за запусками крылатых баллистических и гиперзвуковых ракет. Также это позволит повысить точность и отказоустойчивость системы.

Разработчиками прототипов космических аппаратов выступят компании Raytheon и Boeing. В мае текущего года военные заключили с ними контракты на создание цифровых моделей прототипов спутников Missile Track Custody Prototype (MTCP).

США к 2022 году планируют развернуть в ближнем космосе орбитальная группировка космических аппаратов, предназначенное для защиты от ударов гиперзвуковых ракет вероятного противника.

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Ранее сообщалось, что американские военные в Сирии подверглись многочисленным ракетным обстрелам.