Об этом передает РБК со ссылкой на источники в Минобороны России.

По словам собеседника РБК, из-за большого числа военнослужащих в составе российской армии и на флоте, имеющих украинские корни, статья президента России вызвала большой положительный отклик и обсуждения в военной среде. При этом ключевой тезис статьи о единстве украинского, белорусского и русского народов разделяется всеми российскими военнослужащими.

Учитывая такое внимание к статье, было решено включить ее в перечень обязательных для изучения тем военно-политической подготовки.

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Статья "Об историческом единстве русских и украинцев" была опубликована на сайте Кремля 12 июля. В ней Владимир Путин назвал трагедией возникшую в последние годы обстановку вокруг России и Украины. Президент России заявил, что Киев и Москва являются частями одного исторического и духовного пространства.

"Духовные, человеческие, цивилизационные связи русских и украинцев формировались столетиями, восходят к одним истокам, зака­лялись общими испытаниями, достижениями и победами, а родство двух народов - в сердцах и памяти тех, кто живет в современных России и Украине, в кровном родстве", - написал Путин.

Позже президент России признался, что размышлял над этой статьей несколько месяцев.

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К слову, президент Украины Владимир Зеленский увидел позитив в статье Путина о единстве украинского и русского народов.