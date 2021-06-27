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Съездили на футбол в РФ: в Финляндии фанаты вызвали вспышку COVID-19

Pixabay

В России сейчас фиксируют стремительное распространение штамма " Дельта"

В Финляндии зарегистрировали вспышку коронавируса COVID-19 среди футбольных фанатов, которые недавно вернулись из матчей Чемпионата Европы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Радио Свобода

Как отмечается, накануне директор Института здравоохранения и общественного благосостояния Финляндии Мика Сальминен заявил об обнаружении более 120 случаев инфицирования среди вернувшихся из России. 

Очевидно, это число будет увеличиваться. Также в институте призвали граждан, посещавших Россию, пройти тестирование на коронавирус. 

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В Санкт-Петербурге прошли два групповых матча с участием сборной Финляндии. Так 16 июня они играли против России, а 21 июня - против Бельгии. По подсчетам, мероприятия посетили около двух тысяч финнов.

Следует заметить, что на следующий день на границе России с Финляндией возникли длинные очереди автобусов с болельщиками из-за необходимости тестирования прямо на границе. Все же людям разрешили въехать в Финляндию без тестов ввиду того, что эти граждане должны были бы тестироваться уже, вернувшись домой. 

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Напомним, в пятницу, 25 июня, в России зарегистрировали рекордное с начала этого года количество летальных исходов от коронавируса - 619. 

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