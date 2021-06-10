Сейм Латвии разрешил правоохранителям задержать одного из депутатов
Его подозревают в шпионаже для России
Сейм Латвии разрешил прокуратуре обыскать и арестовать депутата Яниса Адамсонса. Его подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает Delfi.
Правоохранительные органы попросили у Сейма разрешение провести обыски дома и на рабочем месте депутата, задержать и применить к Адамсонса меру пресечения. За это проголосовали 69 депутатов, против – пятеро, воздержались четверо политиков.
Адамсонс работал в комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, но у него не было доступа к гостайне.
Служба государственной безопасности (СГБ) заявила о 43-х эпизодах шпионажа. По версии следствия, политик последние четыре года передавал России информацию о бюджете армии, закупках и восточной границе страны.
Глава Комиссии Сейма по национальной безопасности Марис Кучинскис сообщил, что в деле Адамсонса есть серьезные доказательства, свидетельствующие, что подозрения в шпионаже обоснованы. Он добавил, что более подробную информацию должна представить СГБ в соответствии с ее видением, насколько много информации можно опубликовать.
Адамсонс отрицает инкриминируемые ему нарушения, указав, что единственными эпизодами передачи информации были его интервью.
"Мафиозные структуры в нашем государстве нанесли ответный удар. Грехов за собой не чувствую. Что бы ни принял Сейм, мне сложно комментировать то, чего я даже не знаю. Я не имею ни малейшего представления, что мне инкриминируют", – сказал депутат.
Ранее сообщалось, что латвийский медиарегулятор оштрафовал радио Baltkom на 8 тысяч евро за интервью с российским политиком Владимиром Жириновским, который высказывал мнения, угрожающие нацбезопасности Латвии.