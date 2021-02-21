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"Северный поток-2" запросил срочное разрешение на работы в водах Германии

Фото из открытых источников

Запрос подали после жалобы экологических организаций

Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток-2", подала запрос на экстренное разрешение на строительство в водах Германии. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что подача заявки стала рекацией на жалобу от немецких экологических организаций Deutsche Umwelthilfe и Союза защиты природы. Они опротестовали решение Федерального ведомства по судоходству и гидрографии о выдаче разрешения на строительство газопровода в водах Германии. Организации аргументировали это отсутствием учета регулятором доводов, касающихся охраны окружающей среды и климата.

Тогда ведомство решило, что отрезок газопровода действительно проходит по краю заповедника для птиц, однако глубина, на которой будет находиться труба, будет иметь незначительное влияние для определенных видов перелетных птиц. Также говорилось о том, что в том районе и без строительства наблюдается активное судоходство.

В январе регулятор выдал разрешение на строительство "Северного потока-2" в водах Германии до конца мая. Всего в немецкой исключительной экономической зоне проложат трубы протяженностью 16,5 км.

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Напомним, недавно министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" должно быть приостановлено до парламентских выборов в России. Свое предложение он объяснил необходимостью давления на РФ.

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