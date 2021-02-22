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"Северный поток-2": Судно "Фортуна" попало под новые санкции США

Судно "Фортуна" Фото из открытых источников

Америка активно выступает против строительства газопровода

США расширили санкции против судна-трубоукладчика "Фортуна", которое связано с достройкой "Северного потока-2". Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США. 

Санкции также были введены также против его владельца – компании "КВТ-РУС". 

Отмечается, что судно "Фортуна" было внесено в список санкций по закону "О противодействии противникам Америки из-за санкций" (CAATSA) еще 19 января. Однако, теперь оно попало под санкции по закону США "О защите европейской энергетической безопасности".

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Напомним, "Северный поток-2" – это проект расширения в Балтийском море газопровода Северный поток, длиной 1234 километра. В частности, речь идет о строительстве двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии. Против строительства газопровода выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Такую же позицию занимают Украина и ряд стран Европы.

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В декабре 2019 года США ввели санкции против "Северного потока-2", после чего швейцарская Allseas остановила укладку труб. В Госдепе убеждены, что российский газопровод подрывает трансатлантическую безопасность. 

В Германии же выразили обеспокоенность по другому поводу. Министр экономики Петер Альтмайер предупредил, что отказ от завершения этого строительства может повлечь мощные финансовые потери для немецких компаний. 

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