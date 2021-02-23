"Северный поток-2": 18 компаний вышли из проекта из-за угрозы санкций США

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Большинство из этих компаний — страховые фирмы со штаб-квартирами в Британии

Из-за риска попасть под санкции США 18 европейских компаний прекратили деятельность, связанную с проектом газопровода "Северный поток-2". Об этом 22 февраля сообщил представитель Госдепа Нед Прайс, передает AFP.

При этом список компаний упоминается в докладе Государственного департамента, которую подготовили для Конгресса США, передает немецкая газета Der Tagesspiegel. Большинство компаний в этом списке — страховые фирмы со штаб-квартирами в Британии. Среди них швейцарская Zurich Insurance Group, французская AXA Group и немецкие концерны Bilfinger SE и Munich Re Syndicate.

Напомним, несколько дней назад в СМИ появилась информация, что администрация Джо Байдена планирует ввести дополнительные санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2".

Накануне США наложили санкции по закону " О защите европейской энергетической безопасности" на судно-трубоукладчик "Фортуна", которое связано с достройкой газопровода.