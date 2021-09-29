Северная Македония признала украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19

Отныне украинцы могут свободно путешествовать в страну с этим документом

Северная Македония официально признала украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19. Отныне украинцы могут путешествовать в страну с этим документом. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Продолжаем расширять список доступных для въезда стран и увеличивать свободу путешествий для граждан Украины", - отметил он.

По его словам, в Северную Македонию можно попасть имея при себе такие документы:

свидетельство о вакцинации от COVID-19;

справка или сертификат о выздоровлении от COVID-19;

отрицательный ПЦР-тест на коронавирус (полученный за 72 часа до въезда);

отрицательный экспресс-тест на антиген (получен за 48 часов до въезда).

Однако, для лиц в возрасте до 18 лет не требуется наличие ни одного из этих документов.

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Как сообщалось ранее, Европейский Союз обновил список "зеленых" стран для туристов с которых рекомендуется открыть границы. Украина, несмотря на ухудшение ситуации с COVID-19, пока остается в этом перечне.

Из "зеленого" списка исключили Молдову, Боснию и Герцеговину.

В то же время в список включили Чили, Кувейт и Руанду. На сегодня он выглядит следующим образом: Австралия; Иордания; Канада; Катар; Китай, при условии подтверждения взаимности; Кувейт; Новая Зеландия; Южная Корея; Руанда; Саудовская Аравия; Сингапур; Украина; Уругвай; Чили.