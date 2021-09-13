Северная Корея провела успешные испытания крылатых ракет дальнего радиуса

Reuters

Ракеты пролетели 1 500 км (930 миль) и упали в территориальные воды страны

Северная Корея провела успешные испытания крылатых ракет действия дальнего радиуса на фоне длительного противостояния с США по денуклеаризации. Об этом сообщил Reuters.

Как отмечается, ракеты пролетели 1 500 км (930 миль) и упали в территориальные воды страны во время испытаний, которые проходили в субботу и воскресенье.

"Разработка ракет придает стратегическое значение, которое является еще одним эффективным средством более надежной гарантии безопасности нашего государства и жесткого сдерживания военных маневров враждебных сил", – сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA).

Известно, что Северная Корея давно обвиняет США и Южную Корею во "враждебной политике" в отношении Пхеньяна.

В связи с этим, переговоры, направленные на отмену ядерных и баллистических ракет Северной программы в обмен на ослабление санкций США, остановлены с 2019 года.

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Напомним, что ранее Северная Корея запустила две баллистические ракеты из провинции Южный Хамгьон, упавших в Японское море. В Южной Корее созвали экстренное заседание Совета национальной безопасности.

Также Южная Корея испытала баллистическую ракету БРПЧ собственного производства с новой подводной лодки, став восьмой страной в мире, которая имеет это оружие. Подводная лодка Dosan An Chang-ho успешно провела подводные испытания, после того, как аналогичные испытания были проведены в прошлом месяце с подводной баржи.