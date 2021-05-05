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Сербия выплатит своим гражданам "премию за прививки"

Фото из открытых источников

Также больны соцработники, которые до этого отказались от вакцинации. не получат больничных выплат

Власти Сербии выплатят всем гражданам страны в возрасте от 16 лет, которые были привиты от коронавируса или которые будут привиты по меньшей мере одной дозой до 31 мая, финансовую помощь в размере 3 000 динаров (почти 26 евро). Об этом в Facebook сообщает сообщество Балканский обозреватель.

Отмечается, что сейчас в стране уже действует несколько пакетов финансовой помощи гражданам и предприятиям, в частности, и прямые материальные выплаты. А эта "премия за прививки" будет дополнительной формой помощи.

"Мы не можем применять негативные дискриминационные меры к тем, кто не хочет делать прививки, хотя я считаю безответственным и эгоистичным не делать прививки. Мы думали о том, как вознаградить людей, которые проявили ответственность, и мы решили дать дополнительную финансовую помощь людям, которым сделали прививки", - сказал президент Сербии Александар Вучич.

Он добавил, что правительство рассмотрит решение, согласно которому работники государственных компаний и государственных органов - солдаты и полицейские, если они не были привиты и заразились коронавирусом, не будут получать больничные выплаты, хотя государство лечить их бесплатно, как и всех других.

На сегодня в Сербии введено 3 620 000 доз вакцин, из них 2 050 000 - первые дозы и около 1 570 000 - вторые дозы. Население Сербии - 6,95 миллиона человек.

Власти Сербии рассчитывают вакцинировать к концу мая около трех миллионов граждан по крайней мере одной дозой, чтобы достичь коллективного иммунитета.

Новости по теме: Минздрав уничтожил данные публичных лиц, ожидавших вакцинацию вне очереди

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский требует от Кабинета министров, чтобы до 24 августа большинство украинцев, которые нуждаются в вакцинации против коронавируса COVID-19, получили прививки

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