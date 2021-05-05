Сербия выплатит своим гражданам "премию за прививки"
Также больны соцработники, которые до этого отказались от вакцинации. не получат больничных выплат
Власти Сербии выплатят всем гражданам страны в возрасте от 16 лет, которые были привиты от коронавируса или которые будут привиты по меньшей мере одной дозой до 31 мая, финансовую помощь в размере 3 000 динаров (почти 26 евро). Об этом в Facebook сообщает сообщество Балканский обозреватель.
Отмечается, что сейчас в стране уже действует несколько пакетов финансовой помощи гражданам и предприятиям, в частности, и прямые материальные выплаты. А эта "премия за прививки" будет дополнительной формой помощи.
"Мы не можем применять негативные дискриминационные меры к тем, кто не хочет делать прививки, хотя я считаю безответственным и эгоистичным не делать прививки. Мы думали о том, как вознаградить людей, которые проявили ответственность, и мы решили дать дополнительную финансовую помощь людям, которым сделали прививки", - сказал президент Сербии Александар Вучич.
Он добавил, что правительство рассмотрит решение, согласно которому работники государственных компаний и государственных органов - солдаты и полицейские, если они не были привиты и заразились коронавирусом, не будут получать больничные выплаты, хотя государство лечить их бесплатно, как и всех других.
На сегодня в Сербии введено 3 620 000 доз вакцин, из них 2 050 000 - первые дозы и около 1 570 000 - вторые дозы. Население Сербии - 6,95 миллиона человек.
Власти Сербии рассчитывают вакцинировать к концу мая около трех миллионов граждан по крайней мере одной дозой, чтобы достичь коллективного иммунитета.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский требует от Кабинета министров, чтобы до 24 августа большинство украинцев, которые нуждаются в вакцинации против коронавируса COVID-19, получили прививки.