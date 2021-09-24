Сербия привела армию в боевую готовность на фоне напряжения с Косово

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Уже четыре дня пропускные пункты Яринье и Брняк в муниципалитетах Лепосавичи и Зубин Поток на севере Косово блокируют местные сербы

Сербия привела войска, расположенные на военных базах возле Косово, в состояние повышенной боевой готовности на фоне напряжения на границе. Об этом сообщает "Балканский обозреватель".

Уже четыре дня пропускные пункты Яринье и Брняк в муниципалитетах Лепосавичи и Зубин Поток на севере Косово блокируют местные сербы.

23 сентября министр обороны Сербии Небойша Стефанович посетил военные гарнизоны в Рашке и Новом Пазаре. Он подчеркнул, что приведение армии в состояние боевой готовности является четким сообщением, что погром сербского народа больше не повторится.

Блокада на границе продолжается с 20 сентября, когда власти Косово начала устанавливать косовские временные номера на автомобили с сербскими номерами.

На двух заблокированных переходах присутствуют косовские спецназовцы, ситуацию контролируют сотрудники правоохранительной миссии ЕС EULEX, над пунктами пропуска кружит вертолет международных сил по поддержанию мира KFOR.

Вопрос номерных знаков регулируется Брюссельским соглашением о свободном движении, достигнутым в рамках диалога между Косово и Сербией несколько лет назад. Соглашение предусматривало, что все владельцы автомобилей, которые проживают в Косово, должны использовать номерные знаки Косово вместо номеров, выданных министерством внутренних дел Сербии.

Премьер-министр Косово Альбин Курти призвал граждан Сербии, собравшихся у пограничных переходов Яринье и Брняк, расчистить заблокированные дороги.

Он также подчеркнул, что готов встретиться с президентом Сербии Александаром Вучичем в случае приглашения Европейского Союза, и что Косово готово отменить меру взаимности в вопросе номерных знаков, если Белград сделает то же самое.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, для того, чтобы начать переговоры, и ситуация должна вернуться к состоянию, которое было до 20 сентября.

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Ранее сообщалось, что частично признано Косово с 20 сентября запретило въезд на автомобилях с сербскими номерами.