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Сенаторы США инициировали новые санкции в отношении "Северного потока-2"

Северный поток-2 Фото из открытых источников

Внесение поправки инициировали сенаторы-республиканцы Джим Риш, Роб Портман, Джон Баррасо, Рон Джонсон, Том Коттон и Тед Круз

Шесть американских сенаторов предложили внести поправки в оборонный бюджет США на 2022 финансовый год, которые предусматривают санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на заявление комитета Сената по иностранным делам.

"В то время, когда Россия ограничивает поставки энергоресурсов в Европу, администрация Байдена должна соблюдать закон и наложить санкции на "Северный поток-2". Мы знаем, что защита этой российской ловушки - не на пользу нашей национальной безопасности. Наша поправка возобновит двухпартийные санкции в отношении геополитического оружия Путина",-заявил сенатор-республиканец Джон Барассо.

Сенатор Роб Портман заявил, что решение администрации Байдена отказаться от ограничений, санкционированных Конгрессом, "придало смелости президенту Путину и нанесло вред нашему союзнику Украины".

"В то время как российские войска снова направляются к украинско-российской границы, исполнение этих санкций имеет решающее значение для поддержки европейской независимости и энергетической безопасности", - сказал Портман.

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Отметим, накануне в России заявили, что строительство газопровода "Северный поток-2" завершено и он уже готов к запуску.

Напомним, "Северный поток-2" - это газопровод между Россией и Германией, что лежит в Балтийском море. Украина против запуска "Северного потока-2", потому что это поставит под угрозу транзит российского газа в Европу через украинскую территорию.

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