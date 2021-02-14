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Сенат США провалил голосование за импичмент Трампа

Дональд Трамп AP Photo

Для объявления импичмента не хватило 10 голосов

Сенат США провалил голосование за объявление импичмента для 45-го президента страны Дональда Трампа. Об этом стало известно во время заседание парламента.

Всего решение поддержали 57 сенаторов (7 из которых – республиканцы), а против выступили 43 парламентария. Для объявления импичмента необходимо было набрать 67 голосов "за", то есть две трети от общего количества в Сенате. Таким образом, Трампа оправдали в рамках процесса, который был связан с беспорядками в Капитолии 6 января текущего года.

Как сообщает NBC, сам Дональд Трамп назвал процедуру импичмента" очередным этапом охоты на ведьм", заявив, что "ни один президент еще не сталкивался с чем-то подобным".

"В ближайшие месяцы я готовлюсь много чем поделиться с вами и надеюсь вместе продолжить наше замечательное путешествие с целью достичь величия Америки для всех ее жителей. Нам предстоит проделать много работы, и скоро мы представим наше видение яркого, светлого и безграничного будущего Америки", – высказался экс-президент США.

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Известно, что Трамп стал первым президентом в истории США, в отношении которого дважды начинали процедуру импичмента. Однако в обоих случаях процедура не завершилась успешно в Сенате. В 2019-м году Трампа обвиняли в злоупотреблении властью и препятствовании правосудию.

В частности, речь шла о попытке надавить на президента Украины Владимира Зеленского и попытке помешать Конгрессу расследовать вероятное злоупотребление Трампом властью. Тогда представление на импичмент прошло Палату представителей, но также не набрало необходимого количества голосов в Сенате.

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Напомним, недавно Дональд Трамп отказался свидетельствовать по делу импичмента при рассмотрении в Сенате. Тогда адвокаты экс-президента отметили, что он не будет давать показания в рамках неконституционного производства.

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