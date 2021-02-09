Сенат США начал процесс по импичменту Трампа

Голосование относительно конституционности дела об импичменте должно состояться после полуночи по киевскому времени

Сегодня, 9 февраля, Сенат Соединенных Штатов Америки начал процесс по делу об объявлении импичмента бывшему президенту Дональду Трампу . Об этом сообщает канал NBC News, который транслирует заседание Сената .

Как отмечается, голосование по конституционности дела об импичменте должно состояться после полуночи по киевскому времени. Если сенаторы признают процесс таким, что отвечает Конституции США, то уже завтра, 10 февраля, начнутся слушания по существу.

В начале сегодняшнего заседания лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер напомнил о том, что обвинения, выдвигаемые Дональду Трампу, являются наиболее серьезными из всех, которые когда-либо выдвигались против президента США.

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Напомним, 11 января представители Демократической партии, которых в Палате представителей большинство, внесли резолюцию "Об импичменте Дональда Джона Трампа, президента Соединенных Штатов Америки, за особо тяжкие преступления и проступки", в частности, за подстрекательство к мятежу и штурму Капитолия. Соответствующую резолюцию подписали по меньшей мере 218 демократов.

А уже 13 января Палата представителей США объявила импичмент уже бывшему президенту Дональду Трампу. Он стал первым главой государства в истории, которому импичмент объявили во второй раз.

Ранее сообщалось, что Сенат США отклонил предложение прекратить импичмент Дональда Трампа, но голосование показало, что для осуждения бывшего президента не хватит голосов.