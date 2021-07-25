Сенат Франции одобрил ужесточение ограничений для непривитых от коронавируса

Сенату и нижней палате парламента еще предстоит согласовать окончательный текст правил

Сенат Франции одобрил усиление мер борьбы с пандемией. В частности, введение дополнительных ограничений для людей, которые не сделали прививки против коронавируса. Об этом сообщает Deutsche Welle .

Применение коронавирусных "пропусков" хотят расширить на рестораны и путешествия поездом и самолетом. Предложенные властью новые правила предусматривают обязательную вакцинацию медицинских работников.

Во время голосования за новые правила в верхней палате французского парламента в ночь на воскресенье, 25 июля, документ поддержали 199 сенаторов, а 123 проголосовали "против".

Сенату и нижней палате парламента - Национальному собранию - еще предстоит согласовать его окончательный текст, чтобы прийти к компромиссу. Ожидается, что это произойдет в течение 25 июля.

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Ранее сообщалось, что правительство Франции внесло Украину в перечень стран так называемой зеленой зоны, открыв въезд для всех типов путешествий украинцев.