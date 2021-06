Семью Байдена постигло горе: Белый дом сообщил о смерти овчарки президента

Президент США Джо Байден и его жена Джилл поделились печальной новостью - умер их домашний любимец — немецкая овчарка по имени Чемп. Об этом глава Белого дома сообщил в Twitter.

"С тяжелым сердцем мы сообщаем вам сегодня, что наша дорогая немецкая овчарка Чемп мирно ушла из жизни у себя дома", — говорится в заявлении президента и первой леди.

Our family lost our loving companion Champ today. I will miss him. pic.twitter.com/sePqXBIAsE

RIP to our sweet, good boy, Champ. We will miss you always. pic.twitter.com/63hXXp8W9P