Семью Байдена постигло горе: Белый дом сообщил о смерти овчарки президента
Чемп был любимцем Байденов на протяжении 13 лет
Президент США Джо Байден и его жена Джилл поделились печальной новостью - умер их домашний любимец — немецкая овчарка по имени Чемп. Об этом глава Белого дома сообщил в Twitter.
"С тяжелым сердцем мы сообщаем вам сегодня, что наша дорогая немецкая овчарка Чемп мирно ушла из жизни у себя дома", — говорится в заявлении президента и первой леди.
Our family lost our loving companion Champ today. I will miss him. pic.twitter.com/sePqXBIAsE— President Biden (@POTUS) June 19, 2021
RIP to our sweet, good boy, Champ. We will miss you always. pic.twitter.com/63hXXp8W9P— Jill Biden (@FLOTUS) June 19, 2021
Чемп был любимцем Байденов на протяжении 13 лет. Сейчас у них остался еще один пес — овчарка Мейджор. Собаке три года — он моложе Чемпа на 10 лет.
Напомним, в начале марта собаки президента США Джо Байдена потеряли право свободно входить в Овальный кабинет и Белый дом. Немецкая овчарка Мейджор, укусила сотрудника Службы безопасности.
Позже стало известно, что двух собак, немецких овчарок, Байдена вернули в Белый дом после занятий по дрессировке.