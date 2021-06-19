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Семью Байдена постигло горе: Белый дом сообщил о смерти овчарки президента

Собаки Джо Байдена Фото из открытых источников

Чемп был любимцем Байденов на протяжении 13 лет

Президент США Джо Байден и его жена Джилл поделились печальной новостью - умер их домашний любимец — немецкая овчарка по имени Чемп. Об этом глава Белого дома сообщил в Twitter.

"С тяжелым сердцем мы сообщаем вам сегодня, что наша дорогая немецкая овчарка Чемп мирно ушла из жизни у себя дома", — говорится в заявлении президента и первой леди.

 

 

Чемп был любимцем Байденов на протяжении 13 лет. Сейчас у них остался еще один пес — овчарка Мейджор. Собаке три года — он моложе Чемпа на 10 лет.

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Напомним, в начале марта собаки президента США Джо Байдена потеряли право свободно входить в Овальный кабинет и Белый дом. Немецкая овчарка Мейджор, укусила сотрудника Службы безопасности.

Позже стало известно, что двух собак, немецких овчарок, Байдена вернули в Белый дом после занятий по дрессировке.

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