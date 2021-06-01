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Семь стран ЕС начали выдавать COVID-сертификаты

Yves Herman/​Reuters

Документ позволит свободное передвижение по территории ЕС

Во вторник, 1 июня, семь стран Европейского Союза начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии

Согласно сообщению, с сегодняшнего дня цифровые сертификаты начали выдавать Болгарии, Дании, Германии, Греции, Польше, Хорватии и Чехии.

Известно, что сертификат будет доступен в цифровом или бумажном формате, документ станет доказательством того, что человек был вакцинирован от COVID-19, получил отрицательный результат теста или выздоровел от инфекции. 

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Как отмечается, установленный всего за два месяца шлюз обеспечивает проверку функций безопасности, содержащихся в QR-кодах всех сертификатов. Это позволит гражданам и властям быть уверенными в подлинности документа.

В Еврокомиссии отметили, что во время проверки никакие личные данные не передаются и не хранятся.

Таким образом запуск шлюза завершает подготовительную работу на уровне ЕС. Так с 10 мая 22 страны члены Союза уже успешно протестировали шлюз. 

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Напомним, полноценный запуск паспортов вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Европейском Союзе запланирован на 1 июля. 

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