Семь британцев, получивших вакцину AstraZeneca, умерли из-за тромбов

Вакцина против коронавируса AstraZeneca Фото из открытых источников

В Великобритании после начала кампании по вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca от тромбоза умерли семь человек. Всего прививку ввели 18 миллионам жителей Соединенного Королевства. Об этом сообщил британский регулятор лекарственных средств, передает ВВС.

Сейчас известно о 30 случаях развития тромбов у пациентов, которые были привиты препаратом от AstraZeneca до 24 марта. Согласно данным регулятора, 22 сообщения касались тромбов в головном мозге, который называют тромбом венозных синусов. Всего сообщается о семи смертях.

Однако отмечается, что подобные случаи достаточно редкие. По состоянию на 24 марта вакцину получили 18,1 млн человек. При этом неизвестно, является ли развитие тромбов просто совпадением, или это действительно побочный эффект препарата.

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Напомним, ранее стало известно, что в Германии просят людей отказаться от второй дозы препарата производства AstraZeneca.