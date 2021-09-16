Сегодня состоится встреча Меркель и Макрона: Что известно
Дискуссия будет посвящена актуальным международным проблемам и коснется Украины
Канцлер Германии Ангела Меркель вечером 16 сентября совершит краткий рабочий визит в Париж, где встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил Le Figaro, ссылаясь на слова представителя федерального немецкого правительства Штеффена Зайберта.
По его словам, дискуссия будет посвящена актуальным международным проблемам, прежде всего Афганистану, а также вопросам европейской политики.
Также известно, что политики коснутся вопросов Ирана, Ливии, Украины и Беларуси, вызовов, связанных с безопасностью, миграцией, климатическими изменениями и оцифровкой.
Кроме этого, перед началом встречи, в 19:00 по местному времени (20 по киевскому) предусмотрены заявления для прессы со стороны обоих лидеров.
Как сообщалось ранее, президент Франции Эммануэль Макрон может посетить Украину в ближайшее время - до конца 2021 года. В МИД Украины ожидают, что этот визит станет символическим и знаковым для двусторонних отношений между странами