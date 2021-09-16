Сегодня состоится встреча Меркель и Макрона: Что известно

Эммануэль Макрон и Ангела Меркель Фото из открытых источников

Дискуссия будет посвящена актуальным международным проблемам и коснется Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель вечером 16 сентября совершит краткий рабочий визит в Париж, где встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил Le Figaro, ссылаясь на слова представителя федерального немецкого правительства Штеффена Зайберта.

По его словам, дискуссия будет посвящена актуальным международным проблемам, прежде всего Афганистану, а также вопросам европейской политики.

Также известно, что политики коснутся вопросов Ирана, Ливии, Украины и Беларуси, вызовов, связанных с безопасностью, миграцией, климатическими изменениями и оцифровкой.

Кроме этого, перед началом встречи, в 19:00 по местному времени (20 по киевскому) предусмотрены заявления для прессы со стороны обоих лидеров.

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Как сообщалось ранее, президент Франции Эммануэль Макрон может посетить Украину в ближайшее время - до конца 2021 года. В МИД Украины ожидают, что этот визит станет символическим и знаковым для двусторонних отношений между странами