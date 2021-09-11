Сегодня мир вспоминает теракт 11 сентября в США: Как это было

Теракт 11 сентября из открытых источников

Террористы-смертники на самолетах атаковали башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке

Сегодня мир вспоминает трагические события 11 сентября в 2001 году, когда в США был совершен самый масштабный в истории человечества террористический акт.

Как известно, теракт 11 сентября 2001 года в США – серия террористических атак, во время которых террористы-смертники на захваченных самолетах атаковали башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне.

В 8:46 утра по североамериканскому восточному времени первый самолет врезался в Северную башню Всемирного торгового центра на нижнем Манхэттене. 17 минут спустя второй самолет врезался в Южную башню. Менее чем за 90 минут башни-близнецы, в которых ежедневно работали до 50 тысяч человек, упали.

В 9:37 третий авиалайнер врезался в западный фасад Пентагона.

А в 10:03 четвертый самолет упал на поле на юге Пенсильвании. Он направлялся в Капитолий или в Белый дом, но благодаря смелости пассажиров, уже знавших о том, что Америка подверглась нападениям, замыслу террористов не суждено было оправдаться.

Согласно данным Национальной комиссии во Всемирном торговом центре погибли более 2600 человек, 125 погибших в Пентагоне, 256 человек погибли во всех четырех самолетах. Это были граждане США и еще 91 государства, в том числе и Украины.

Кроме этого, тогдашний лидер "Аль-Каиды" Усама бен Ладен сначала отрицал любую причастность к теракту, однако в 2004 году он взял на себя ответственность за атаки. В мае 2011 года силами американских спецназовцев Усама бен Ладен был обнаружен и убит в Афганистане.

Также главный подозреваемый в организации нападений - Халид Шейх Мохаммед и четыре его сообщника были арестованы в Пакистане в 2002-2003 годах. Сейчас они находятся на военной базе Гуантанамо на Кубе.

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Напомним, что ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден распорядился, чтобы американские ведомства приспустили государственные флаги в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года. Он также призвал граждан почтить погибших минутой молчания.