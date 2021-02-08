СБ России обсудит внешнюю политику в свете ущемления свободы слова и политических репрессий в Украине

Дмитрий Песков. Фото: РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя контакты Москвы с председателем Политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктором Медведчуком, заявил, что президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ предложил обсудить эффективность государственной политики в сфере международного гуманитарного сотрудничества и работы с русскоязычными, соотечественниками за рубежом.

Песков подтвердил, что такая тема действительно обсуждалась. "Всегда на Совбезе обсуждаются актуальные различные вопросы, текущие дела, обмениваются мнениями", ‒ добавил пресс-секретарь президента РФ.

Песков отметил, что подробнее о заседаниях Совбеза в Кремле никогда не рассказывают, однако очевидно, что речь шла об уничтожении свободы слова, политических преследованиях против "Оппозиционной платформы – За жизнь", русскоговорящих украинцах и вспышках насилия, которое применяют кационал-радикалы против журналистов и инакомыслящих в Киеве, преследованиях по языковому признаку.

Напомним, ранее зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев провел с Медведчуком телефонный разговор, выразив поддержку усилиям, которые предпринимает украинская партия для недопущения введения цензуры против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Дмитрий Медведев и Виктор Медведчук обсудили действия украинских властей по блокировке вещания телеканалов и введению санкций в отношении депутата Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Тараса Козака, сообщает пресс-служба "Единой России".

В ходе разговора было отмечено, что действия президента Владимира Зеленского по блокировке оппозиционных СМИ не имеют ничего общего с декларируемыми властями Украины европейскими ценностями, к которым, без сомнения, относится и свобода слова.