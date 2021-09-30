Николя Саркози вынесли приговор за махинации во время избирательной кампании в 2012 году

Экс-президент Франции сможет отбывать наказание дома с помощью электронного браслета

Бывшего президента Франции Николя Саркози признали виновным в махинациях, связанных с финансированием избирательной кампании в 2012 году и вынесли ему приговор. Об этом сообщает Le Figaro.

По версии следствия, команда бывшего главы страны потратили на проигранную кампанию 43 миллиона евро - почти вдвое больше разрешенного предела.

Для того, чтобы скрыть допущенные нарушения, правая партия "Союз за народное движение" выдала расходы на организацию митингов и других событий за расходы на партийные мероприятия.

По этому делу прокуратура требовала для экс-президента год заключения, из которых шесть месяцев условно. Но суд вынес приговор о 1 годе заключения. Наказание будет отбывать дома с помощью электронного браслета.

Ожидается, что Николя Саркози будет обжаловать приговор.

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Напомним, в начале года Национальная финансовая прокуратура Франции открыла производство против бывшего президента страны Николя Саркози в отношении торговли влиянием для российской компании. За свои консультации он, вероятно, получил 3 млн евро.