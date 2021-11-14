Санкции ЕС против Беларуси могут содержать полное закрытие границ, - премьер Польши

По его словам, Лукашенко может прибегнуть к штурму границы мигрантами, если страны ЕС не начнут действовать сообща

В рамках пакета новых санкций против режима Александра Лукашенко, Европейский Союз не исключает полное закрытие границы с Беларусью. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает PAP .

"Лукашенко может прибегнуть к штурму границы мигрантами, если страны ЕС не начнут действовать сообща. В связи с этим мы будем дискутировать об очередных санкциях, включая полное закрытие границы, что означает лишение режима экономических дивидендов", - заявил он.

Вопрос закрытия границ может быть рассмотрен во время внеочередного саммита Европейского совета, который запланирован в ближайшее время по инициативе Польши.

Кроме того, Моравецкий добавил, что он вместе с премьерами Литвы и Латвии все больше убеждаются в необходимости поднять вопрос безопасности восточного фланга Альянса в рамках 4-й статьи Вашингтонского договора.

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Ранее сообщалось, что США и Европейский Союз планируют сотрудничать по наложению санкций на авиакомпании третьих стран, которые помогают нелегальным мигрантам добраться до Беларуси. Кроме этого, глава Еврокомиссии добавила, что ЕС и США расширят санкции в отношении Беларуси за организацию миграционного кризиса на европейской границе.