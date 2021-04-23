Санду созвала Совбез из-за "угрозы подрыва конституционного строя" в Молдове

Президент Молдовы Майя Санду Фото из открытых источников

Заседание запланировано на сегодня, 23 апреля

Президент Молдовы Майя Санду созывает срочное заседание Высшего Совета безопасности из-за ситуации с Конституционным судом. Об этом сообщил генсекретарь Администрации президента Молдовы Андрей Спину в Facebook.

По его словам, заседание запланировано на сегодня, 23 апреля. На Совбезе поднимут вопрос о "риске подрыва конституционного строя" в Молдове.

Как известно, 23 апреля на заседании парламента депутаты приняли проект постановления об узурпации власти Конституционным судом "в пользу политических интересов президента" Санду. Постановление, в частности, поддержали депутаты от Партии социалистов, которую возглавляет соперник Санду — экс-президент Игорь Додон.

В проекте постановления говорится, что судьи Конституционного суда нарушили присягу, составленную перед действующим составом парламента. В документе заявляют о существовании в Молдове Конституционного и политического кризиса.

Этот документ стал реакцией депутатов на решение КС от 15 апреля, в котором суд разрешил Санду распустить парламент из-за того, что депутаты уже несколько раз не смогли назначить правительство страны.

Парламент Молдовы 23 апреля отменил указ о назначении судьей КС Домники Маноле (по совместительству главы суда).

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Напомним, в прошлом году глава Молдовы Майя Санду анонсировала акцию протеста на которой требовала роспуска парламента после принял неоднозначных законопроектов.