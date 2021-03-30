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Санду созывает Совбез, чтобы поговорить об имуществе Молдовы в Украине

Президент Молдовы Майя Санду Фото из открытых источников

Заседание совета назначено на 11:00 30 марта

Президент Молдовы Майя Санду сообщила 29 марта, что созывает Высший совет безопасности. Об этом сообщает Newsmaker.

Как сообщила Санду, заседание состоится в помещении администрации президента. Совет должен обсудить неправильное управление имуществом Молдовы в Украине и его потерю, а также борьбу с контрабандой и трафиком наркотиков.

Речь идет в частности о потере Молдовой многочисленных санаториев на территории Украины.

Последнее собрание Совета безопасности состоялось 13 марта. После заседания президент призвала правительство и парламент ввести в стране более жесткие ограничительные меры, чтобы сдержать распространение коронавируса.

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Ранее сообщалось, что президент Молдовы Майя Санду выступает за построение более сильных связей и доверия с Украиной и Румынией.

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