Самую большую уличную фреску в Польше посвятили серии романов "Ведьмак"

В польском городе Лодзь на 26-этажном здании нарисовали фреску, посвятив ее серии романов "Ведьмак" за авторством Анджея Сапковского и игровой франшизе The Witcher. Это самая большая в стране работа такого формата. Об этом сообщил старший менеджер CD Projekt RED по организации мероприятий Павел Панасюк в Twitter.

Как отмечается, работа создавалась с оглядкой на картину "странник над морем тумана" художника из Германии-Каспара Давида Фридриха.

Также фигура Геральта – главного героя романа, на рисунке достигает 78 метров в высоту. Это самая большая фреска по мотивам "Ведьмака" в мире.

Известно, что Лодзь славится своим стрит-артом. Так что выбор города для реализации такой грандиозной задумки вполне логичен.

How it started. How it's going.



Łódź, Poland.



⚔️ pic.twitter.com/B9vEH96KCq