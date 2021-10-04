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Самую большую уличную фреску в Польше посвятили серии романов "Ведьмак"

Павел Панасюк Twitter

Фигура главного героя романа – Геральта, на рисунке достигает 78 метров в высоту

В польском городе Лодзь на 26-этажном здании нарисовали фреску, посвятив ее серии романов "Ведьмак" за авторством Анджея Сапковского и игровой франшизе The Witcher. Это самая большая в стране работа такого формата. Об этом сообщил старший менеджер CD Projekt RED по организации мероприятий Павел Панасюк в Twitter.

Как отмечается, работа создавалась с оглядкой на картину "странник над морем тумана" художника из Германии-Каспара Давида Фридриха.

Также фигура Геральта – главного героя романа, на рисунке достигает 78 метров в высоту. Это самая большая фреска по мотивам "Ведьмака" в мире.

Известно, что Лодзь славится своим стрит-артом. Так что выбор города для реализации такой грандиозной задумки вполне логичен.

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Напомним, что ранее в Польше семь деревьев назвали в честь персонажей известного сериала "Ведьмак". Городской совет одобрил эту инициативу еще в марте 2021 года.

В ноябре 2020 года молодежный совет города Остроленка выступил с инициативой назвать семь деревьев, признанных памятниками природы, в честь героев книжной саги.

В результате шесть вековых дубов назвали следующими именами: Геральт из Ривии; Цирилла; Йеннифэр из Венгерберга; Трисс Мэригольд; Весемир; Яскир.

А седьмое дерево, ясень, будет иметь имя вампира Региса.

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