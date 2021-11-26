Самолет с главой МИД Швейцарии экстренно сел в Москве

Игнацио Кассис Фото из открытых источников

Причиной экстренной посадки стала техническая неисправность

Швейцарский правительственный самолет с министром иностранных дел Игнацио Кассисом на борту на пути в Китай был вынужден экстренно приземлиться в Москве. Об этом сообщает Tribune de Genève.

Согласно сообщению, причиной экстренной посадки стала техническая неисправность. В российской столице проверят, возможно ли продолжение поездки в Китай.

В частности, самолет, следовавший рейсом Новосибирск - Ханчжоу, вернулся в аэропорт вылета "Толмачево", а затем отправился в Москву вместо Китая по технической причине.

Как отмечается, никакой опасности для пассажиров самолета не было.

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Напомним, ранее во Львове 18 октября самолет Czech Airlines совершил экстренную посадку. Одному из пассажиров авиасудна стало плохо, экипаж заподозрил у него сердечный приступ.