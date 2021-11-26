Самолет с главой МИД Швейцарии экстренно сел в Москве
Причиной экстренной посадки стала техническая неисправность
Швейцарский правительственный самолет с министром иностранных дел Игнацио Кассисом на борту на пути в Китай был вынужден экстренно приземлиться в Москве. Об этом сообщает Tribune de Genève.
Согласно сообщению, причиной экстренной посадки стала техническая неисправность. В российской столице проверят, возможно ли продолжение поездки в Китай.
В частности, самолет, следовавший рейсом Новосибирск - Ханчжоу, вернулся в аэропорт вылета "Толмачево", а затем отправился в Москву вместо Китая по технической причине.
Как отмечается, никакой опасности для пассажиров самолета не было.
Напомним, ранее во Львове 18 октября самолет Czech Airlines совершил экстренную посадку. Одному из пассажиров авиасудна стало плохо, экипаж заподозрил у него сердечный приступ.