Саммит ЕС-Россия был бы полезным по ряду причин, - Меркель

По ее словам, президенту РФ Владимиру Путину стоит прямо сказать, что кибератаки не являются основанием для продуктивных отношений

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что переговоры Европейского союза с Российской Федерацией были бы полезными по ряду вопросов. По ее словам, президенту РФ Владимиру Путину стоит прямо сказать, что кибератаки не являются основанием для продуктивных отношений. Об этом сообщает Reuters .

"Здесь я считаю, что лучше не только поговорить между собой, но и поставить перед российским президентом эти вещи и сказать "на такой основе плодотворное сотрудничество не может происходить", - сказала Меркель.

К слову, в минувшую пятницу лидеры Европейского Союза отклонили франко-немецкое предложение провести саммит с Россией после того, как Польша и страны Балтии выступили против.

Меркель заявила, что лидеры ЕС определили проблемы, которые они хотят решить с Россией, и поручили чиновникам ознакомиться с форматами и условиями, при которых могут продолжаться переговоры с Москвой.

Напомним, 24 июня канцлер Германии Ангела Меркель, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге, сказала о необходимости диалога с Владимиром Путиным. По ее словам, ЕС должен сформулировать порядок общих стратегических интересов с Россией, речь идет в частности о защите климата и безопасности.

В свою очередь, в Российской Федерации ответили на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель об установлении диалога между ЕС и РФ и заявили, что страна готова к взаимодействию.

В тот же день, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что странам-членам ЕС необходимо вести "требовательный диалог" с Россией, "чтобы защищать наши интересы как европейцев".