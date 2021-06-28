Саммит ЕС-Россия был бы полезным по ряду причин, - Меркель
По ее словам, президенту РФ Владимиру Путину стоит прямо сказать, что кибератаки не являются основанием для продуктивных отношений
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что переговоры Европейского союза с Российской Федерацией были бы полезными по ряду вопросов. По ее словам, президенту РФ Владимиру Путину стоит прямо сказать, что кибератаки не являются основанием для продуктивных отношений. Об этом сообщает Reuters.
"Здесь я считаю, что лучше не только поговорить между собой, но и поставить перед российским президентом эти вещи и сказать "на такой основе плодотворное сотрудничество не может происходить", - сказала Меркель.
К слову, в минувшую пятницу лидеры Европейского Союза отклонили франко-немецкое предложение провести саммит с Россией после того, как Польша и страны Балтии выступили против.
Меркель заявила, что лидеры ЕС определили проблемы, которые они хотят решить с Россией, и поручили чиновникам ознакомиться с форматами и условиями, при которых могут продолжаться переговоры с Москвой.
Напомним, 24 июня канцлер Германии Ангела Меркель, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге, сказала о необходимости диалога с Владимиром Путиным. По ее словам, ЕС должен сформулировать порядок общих стратегических интересов с Россией, речь идет в частности о защите климата и безопасности.
В свою очередь, в Российской Федерации ответили на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель об установлении диалога между ЕС и РФ и заявили, что страна готова к взаимодействию.
В тот же день, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что странам-членам ЕС необходимо вести "требовательный диалог" с Россией, "чтобы защищать наши интересы как европейцев".