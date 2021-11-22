Сальвадор планирует построить первый в мире криптовалютный город "Bitcoin-City"

Город планируют построить в восточном регионе Ла-Юнион

По его словам, город планируют построить в восточном регионе Ла-Юнион.

Оно будет получать геотермальную энергию от вулкана, а его резиденты будут освобождены от всех налогов, кроме налога на добавленную стоимость (НДС).

Планируется, что половина средств от НДС будет направлена на финансирование строительства города, а вторая половина - на оплату работы коммунальных служб.

По оценкам Букеле, возведение инфраструктуры "Биткоин-Сити" обойдется примерно в 300 тысяч биткоинов (17,8 млрд долларов).

"Инвестируйте сюда и зарабатывайте столько денег, сколько хотите... Это полностью экологичный город, который работает и получает энергию от вулкана", - подчеркнул Букеле.

Букеле подчеркнул, что первые биткоин-облигации Сальвадор планирует выпустить уже в 2022 году.

В частности, директор по стратегии поставщика технологии блокчейн Blockstream Самсон Моу рассказал, что первый 10-летний выпуск "вулканических облигаций" будет объемом 1 млрд долларов. Купон составит 6,5%.

По его словам, половина суммы пойдет на покупку биткоинов на рынке. Облигации выпустят в сети Liquid Network.

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Напомним, ранее мы писали, что в блокчейне самой популярной криптовалюты Bitcoin стартовало всего за последние 4 года обновление Taproot, которое должно повысить конфиденциальность и эффективность транзакций, а также – открыть потенциал для смарт-контрактов.