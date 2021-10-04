Саакашвили уже почти неделю находится на территории Грузии, - прокуратура

Михеил Саакашвили

Прокуратура предъявила обвинения двум гражданам, которые доставили политика на своей машине из Поти в один из поселков в регионе Самегрело

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили находится на территории Грузии с 29 сентября. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры страны.

Как отмечается, прокуратура предъявила обвинение в рамках расследования о незаконном пересечении государственной границы Саакашвили гражданам Зурабу и Шалве Цоцория, которые доставили политика на своей машине из Поти в один из поселков в регионе Самегрело.

"Задержаны 29 сентября 2021 года после незаконного пересечения Саакашвили границы на своем автомобиле обеспечили его транспортировке до назначенного места, к одному из селений региона Самегрело, откуда Саакашвили отправился в Тбилиси и устроился в квартире Элгуджи Цомая для временного проживания", - говорится в сообщении.

Новости по теме: Премьер Грузии заявил, что Саакашвили планировал убийство оппозиционеров

Как сообщалось ранее, премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержание экс-президента Михеила Саакашвили.

По его словам, грузинские правоохранители обладали информацией о том, как Саакашвили направляется из Украины в Грузию и его дальнейшие передвижения и на основе этих данных смогли выбрать время, когда для задержания были минимальные помехи.

В ответ на это, в офисе Михеила Саакашвили заявили, что нет доказательств о его задержании в Грузии.

Глава офиса Мария Барабаш подчеркнула, что его провоцируют на выход в онлайн.

А недавно, грузинские СМИ опубликовали кадры задержания бывшего президента Грузии Саакашвили в Тбилиси, которое состоялось 1 октября. На них видно, как задержанный идет в сопровождении двух правоохранителей.

Как известно, в Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.