Саакашвили согласился прекратить голодовку: Его доставили в военный госпиталь

В медучреждении специалисты должны расписать протокол восстановления после голодовки

Бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили перевезли в военный госпиталь в Гори в результате ухудшения самочувствия. Он планирует прекратить голодовку, сообщает " Грузия Online ".

"Саакашвили согласен на перевод в госпиталь в Гори, и прекратит голодовку после размещения в госпитале", - заявил адвокат политика Ника Гварамия.

Он также добавил, что адвокаты, члены консилиума и независимые медицинские эксперты также отправятся в военный госпиталь, чтобы убедиться в том, что там работают высококвалифицированные врачи.

"Разумеется, мы думаем, что там, наверное, есть и высококвалифицированные врачи, но для нас важно точно знать, и мы сможем узнать от специалистов, что там все протекает нормально, и протокол восстановления после голодания должен быть расписан специалистами, и должны быть ежедневные отчеты", - отметил Гварамия.

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Ранее сообщалось, что Михеил Саакашвили обратился к властям Соединенных Штатов Америки за помощью. В тюремной записке политик написал, что США должны вмешаться, поскольку он подвергся насилию в тюрьме.