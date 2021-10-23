Саакашвили сделали переливание крови в тюремной больнице

Процедура проводилась в полевых условиях

В тюремной больнице Рустави экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили на 22-й день голодовки сделали переливание крови. Об этом сообщает " Новости-Грузия ".

Как заявил журналистам личный врач политика Николоз Кипшидзе, процедура проводилась в полевых условиях.

"Когда я пришел сюда, знал, что один из параметров был довольно плохим, поэтому сделал переливание. Сегодня кризис уже пройден. Состояние лучше, чем было", - рассказал он.

Кипшидзе также добавил, что процедура прошла "достаточно хорошо", хотя проводить ее пришлось с помощью тюремных врачей и бригады медиков из реанимобиля, который дежурит возле тюрьмы на случай ухудшения состояния бывшего президента.

"Эта медицинская комната (в тюрьме, - ред.) не предназначена для этого, поэтому необходимо его лечение в больнице", - заявил врач.

Кипшидзе отметил, что экс-президент отказывается лечиться в тюремной клинике, а сам он, как врач, этого не рекомендует.

Напомним, ранее мы писали, что консилиум грузинских врачей рекомендовал госпитализировать арестованного экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Госпитализация экс-президента требуется с профилактической целью.

Как сообщалось ранее, премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержание экс-президента Михеила Саакашвили.

По его словам, грузинские правоохранители обладали информацией о том, как Саакашвили направляется из Украины в Грузию и его дальнейшие передвижения, и на основе этих данных смогли выбрать время, когда для задержания были минимальные помехи.

Впоследствии грузинские СМИ опубликовали кадры задержания бывшего президента Грузии Саакашвили в Тбилиси, которое состоялось 1 октября. На них видно, как задержанный идет в сопровождении двух правоохранителей.

В начале октября стало известно, что прокуратура предъявила обвинение в рамках расследования о незаконном пересечении государственной границы Саакашвили гражданам Зурабу и Шалве Цоцория, которые доставили политика на своей машине из Поти в один из поселков в регионе Самегрело.

Как известно, в Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.