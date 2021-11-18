Он находится в сознании, его состояние - стабильное

Бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили перевели в реанимацию тюремной больницы. Он находится в сознании, его состояние - стабильное. Об этом сообщает "Новости Грузия" из ссылки на врача-реаниматолога.

"Он (Михеил Саакашвили, - ред.) лежит в реанимации, и там дежурит реаниматолог", - рассказала она.

По ее словам, потеря сознания у экс-президента была краткосрочной, но при этом у него подскочило давление и ухудшились гликемические показатели. После реанимационных действий состояние Саакашвили стабильное, он находится в сознании и контактирует с окружающими.

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Напомним, ранее член консилиума врачей Нино Шарашенидзе заявила об ухудшении состояния здоровья экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. У политика, вследствие длительной голодовки, началась кровавая рвота. Консилиум врачей уже второй день не имеет доступа к нему для проведения необходимых процедур.