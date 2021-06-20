С сегодняшнего дня во Франции отменили комендантский час

В последние месяцы действовал запрет на выход из дома после 23:00

Сегодня, 20 июня, во Франции отменили действие комендантского часа, которое действовало в стране с октября прошлого года. Об этом сообщает Deutsche Welle .

Как отмечается, сначала жителям Франции было запрещено выходить из дома после 18:00, а в последние месяцы - после 23:00.

К слову, за последний месяц во Франции существенно снизился уровень заболеваемости коронавирусом. За неделю показатель новых случаев заражения упал до примерно 40 случаев на сто тысяч жителей.

В общем, в стране с начала пандемии выявлено 5 755 496 случаев коронавируса, а жертвами болезни стали 110 724 человека.

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Напомним, ранее правительство Франции приняло решение об открытие границ для вакцинированных туристов из многих стран, в том числе и из Украины. Французское правительство разделило все страны мира на три зоны по распространению коронавируса, и для граждан каждой из них прописаны разные условия на въезд в страну.