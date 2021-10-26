С появлением коронавируса исчез один из наиболее распространенных штаммов гриппа, - ученые

За последний сезон вспышки гриппа представителям здравоохранения было сообщено о 31 подозреваемый случай этой инфекции

Ученые из Австрии предполагают, что пандемия коронавируса привела к исчезновению одного из основных штаммов гриппа. Речь идет о B/Yamagata - один из четырех вариантов инфекции, которые циркулируют по планете. Об этом сообщает MedicalxPress .

Отмечается, что исследователи заявили, что штаммы B/Yamagata не были изолированы или генетически секвенированы для отслеживания случаев гриппа с марта 2020 года.

По их данным, за последний сезон вспышки гриппа представителям здравоохранения было сообщено о 31 подозреваемый случай этой инфекции.

Однако ни в одном случае болезнь не подтвердилась.

Ученые также отметили, что B/Yamagata всегда был менее заразным, чем другие основные штаммы гриппа.

Кроме этого, этот вариант также не развивается столь же энергично, как другие.

Подчеркивается, что производителям вакцин не приходилось обновлять компонент против этого штамма для ежегодной прививки от гриппа с 2015 года.

В состав нынешней вакцины против гриппа включены четыре штамма гриппа:

A/H3N2,

A/H1N1,

B/Victoria,

B/Yamagata.

Исследователи отмечают, что замена штамма B/Yamagata в вакцине на другой более опасный вариант вируса может улучшить эффективность прививки.

В том случае, если сократить вакцину до трех компонентов, то это сделает препарат дешевле и проще в производстве.

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Напомним, ранее мы писали, что одновременная вакцинация от коронавируса COVID-19 и гриппа безопасна, однако перед этим следует проконсультироваться с врачом о показаниях к применению обоих препаратов.