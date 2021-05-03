С 3 мая во Франции смягчают карантинные ограничения
Третий локдаун в стране начался в конце марта
С понедельника, 3 мая, власти Франции решило ослабить некоторые ограничения, введенные для борьбы с распространением COVID-19. Об этом сообщает DW.
Согласно сообщению, с сегодняшнего дня граждане снова смогут свободно передвигаться по стране без особой надобности, ранее же действовало ограничение на передвижение в радиусе 10 километров от собственного дома.
Кроме этого, средняя школа и гимназии возвращаются к очному обучению. Младшая школа и детские сады возобновили свою работу еще неделю назад.
Как отмечается, следующий этап послаблений запланирован на 19 мая. Тогда планируют возобновить работу террас ресторанов и кафе, а также культурных заведений.
В то же время во Франции и в дальнейшем будет действовать комендантский час, однако он будет начинаться не в 19:00, как это происходит сейчас, а в 21:00.
Напомним, ранее французский премьер-министр Жан Кастекс начал массово получать посылки с женским бельем от недовольных торговцев, которым из-за карантина власти запрещают вести свою деятельность.