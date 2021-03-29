С 30 марта Польша меняет правила въезда: Кого они касаются

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Польша решила стандартизировать правила для воздушного и наземного транспорта

Польское правительство решило изменить с 30 марта правила въезда для лиц, прибывающих из стран Шенгенской зоны, и ввело для них обязательный карантин. Об этом сообщает RMF24.

Согласно сообщению, для тех, кто прибывает из стран Шенгенской зоны, есть возможность избежать карантина только при наличии отрицательного теста на коронавирус.

Что касается лиц, прибывающих в Польшу из стран, не входящих в Шенгенскую зону, то для них карантин будет обязательным без исключений. В то же время человек может выйти из карантина, если выполнит тест на территории Польши (ПЦР или антиген) и получит отрицательный результат.

Кроме этого, власти Польши решили стандартизировать правила карантина для тех, кто прибывает как воздушным, так и наземным транспортом.

"Что касается сухопутных границ Польши, ситуация будет выглядеть так, как на границе с Чехией и Словакией - стандартного контроля нет, но на границах будут патрули, которые будут проверять, соответствуют ли те, кто пересекает границу, требованиям настоящего теста", - рассказал представитель правительства Петр Мюллер.

Напомним, ранее стало известно, что польское правительство не исключает возможность введения комендантского часа, поскольку в стране существенно возросло количество новых случаев заболевания коронавирусом.