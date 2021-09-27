Таиланд ослабил условия въезда для вакцинированных туристов с 1 ноября: Что изменилось

Страна признает только те вакцины, которые одобрила ВОЗ

С 1 ноября Таиланд открывается для вакцинированных от коронавируса туристов. Власти страны отказались от требования обязательного карантина путешественников по прибытии. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что это послабление касается таких туристических регионов: Бангкок, Чиангмай, Пхангнга, Краби, Хуахин, Паттайя, Ча-Ам, а также острова Пхукет и Самуи.

Также в рамках ослабления карантина в части провинций (Бангкок, в частности) откроются спа-салоны, кинотеатры и маникюрные салоны.

Отмечается, что Таиланд признает лишь те вакцины, которые одобрила ВОЗ. Среди них:

CoronaVac;

AstraZeneca;

Pfizer;

Moderna;

Johnson & Johnson.

Подчеркивается, что в случае если туристы приедут в страну с 1 октября до 1 ноября, то им карантин вдвое сократят: до семи дней для вакцинированных и до 10 дней для тех, кто не вакцинирован.

Как известно, по состоянию на 27 сентября в Таиланде вакцинировано от коронавируса 22,8% взрослого населения — 15,9 миллиона человек.

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Напомним, ранее мы писали, что комитет Таиланда по борьбе с болезнями намерен сократить срок самоизоляции для невакцинированных от COVID-19 туристов. Сроки будут отличаться в зависимости от того, каким способом путешественники будут прибывать в страну.