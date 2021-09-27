home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Мир Читати новину українською

Таиланд ослабил условия въезда для вакцинированных туристов с 1 ноября: Что изменилось

Страна признает только те вакцины, которые одобрила ВОЗ

С 1 ноября Таиланд открывается для вакцинированных от коронавируса туристов. Власти страны отказались от требования обязательного карантина путешественников по прибытии. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что это послабление касается таких туристических регионов: Бангкок, Чиангмай, Пхангнга, Краби, Хуахин, Паттайя, Ча-Ам, а также острова Пхукет и Самуи.

Также в рамках ослабления карантина в части провинций (Бангкок, в частности) откроются спа-салоны, кинотеатры и маникюрные салоны.

Отмечается, что Таиланд признает лишь те вакцины, которые одобрила ВОЗ. Среди них:

  • CoronaVac;
  • AstraZeneca;
  • Pfizer;
  • Moderna;
  • Johnson & Johnson.

Подчеркивается, что в случае если туристы приедут в страну с 1 октября до 1 ноября, то им карантин вдвое сократят: до семи дней для вакцинированных и до 10 дней для тех, кто не вакцинирован.

Как известно, по состоянию на 27 сентября в Таиланде вакцинировано от коронавируса 22,8% взрослого населения — 15,9 миллиона человек.

Новости по теме: В Таиланде начали колоть вакцину против коронавируса нетрадиционным способом

Напомним, ранее мы писали, что комитет Таиланда по борьбе с болезнями намерен сократить срок самоизоляции для невакцинированных от COVID-19 туристов. Сроки будут отличаться в зависимости от того, каким способом путешественники будут прибывать в страну.

 

 

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Дмитрий Разумков выздоровел после второго заражения коронавирусом В Украине пять областей соответствуют оранжевой зоне карантина, - Минздрав За сутки в Украине 4647 новых зафиксированных случаев коронавируса COVID-19 В США зарегистрировали первый случай заражения хорька COVID-19

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект