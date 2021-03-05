Рядом с Солнечной системой ученые обнаружили гигантскую суперземлю. Видео

Экзопланета Gliese 486 b Фото RenderArea

Температура ее поверхности достигает 430 градусов Цельсия

Ученые обнаружили экзопланету Gliese 486 b, которая является ближайшей из известных "транзитных" инопланетных миров. Об этом сообщает Space.com.

Как отмечается, зафиксированная суперземля вращается вокруг тусклой красной карликовой звезды всего в 26 световых годах от Земли и примерно в 1,3 раза больше и в 2,8 раза более массивнее нашей родной планеты.

Заметили экзопланету ведущий автор исследования из Института астрономии Макса Планка в немецком Гейдельберге Трифон Трифонов и его коллеги с помощью спектрографа Carmenes, который установлен на 3,5-метровом телескопе в обсерватории Калари-Альто в Испании.

Кроме этого, ученым удалось выяснить, что Gliese 486 b имеет вероятную температуру поверхности около 800 градусов по Фаренгейту (430 градусов Цельсия).

"Температура поверхности, однако, ближе к Венере, поэтому Gliese 486 b не лучший кандидат для жизни в том виде, в каком мы его знаем", - отметил Трифонов.

Сейчас исследователи не планируют останавливаться на достигнутом, а продолжать исследовать Gliese 486 b.

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Ранее сообщалось, что в небе над Северным полюсом ученым удалось зафиксировать космический плазменный ураган. Он перемещался со скоростью 2100 м/с.