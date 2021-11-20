Рядом с Парижской оперой вспыхнул крупный пожар. Видео

Le Parisien

Огонь охватил третий этаж османского здания

На бульваре Капуцинок вблизи площади Опера в центре Парижа произошел крупный пожар. Об этом сообщил Le Parisien.

Как отмечается, пожар произошел около 10:30 на третьем этаже османского здания с видом на бульвар Капуцинок во 2-м округе.

При этом, на изображениях с места происшествия видны полностью охваченные пламенем окна здания. Над местом пожара также можно увидеть облака дыма.

Однако, о пострадавших пока ничего не известно.

Также на первом этаже османского здания расположены магазины и заведения питания.

Сейчас пожарные работают над локализацией пожара, чтобы не дать ему распространиться дальше.

"Установлен периметр безопасности, что привело к закрытию всей площади Опера, которая останется закрытой для движения в течение следующих 3-4 часов", - отметил капитан пожарной службы Флориан Луантьє.

Кроме этого, станция метро Опера, расположенная на этой же площади, также закрыта. Около 150 прохожих эвакуировали.

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Напомним, что ранее в селе Медисовка (Хмельницкая область) вспыхнул пожар в одноэтажном частном доме, в результате чего погибли четыре ребенка.

Так, пожар удалось потушить местным жителям до приезда сотрудников ГСЧС.