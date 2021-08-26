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Рядом с аэропортом Кабула произошел взрыв: Есть погибшие и пострадавшие

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Погибли 13 человек, еще десятки получили ранения

Близ аэропорта Кабула произошел взрыв в толпе людей, которые пытались попасть на аэродром, где американские военные пытаются эвакуировать тысячи американцев и афганцев. Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби в Twitter.

"Мы можем подтвердить взрыв возле аэропорта Кабула. Сейчас точное количество жертв неизвестно. Как только будем иметь больше подробностей - мы предоставим всю информацию", - говорится в публикации.

Как отмечается в газете Wall Street Journal вероятно, взрыв произошел напротив аэропорта Кабула возле отеля Baron, где останавливались британцы.

позже стало известно, что врезультате взрыва погибли не менее 13 человек, среди которых есть дети.

Также по меньшей мере трое американских военнослужащих получили ранения.

В МИД Украины предварительно заявили, что пострадавших среди граждан Украины нет.

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Напомним, ранее Австралия, США и Великобритания предостерегли своих граждан от поездки в аэропорт Кабула имени Хамида Кирзая из-за высокой угрозы теракта. Как отмечается, тем, кто уже находится за пределами аэропорта, рекомендуется немедленно покинуть этот район.

 

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