Румыния вводит комендантский час для невакцинированных

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С понедельника в стране, среди прочих ограничений, снова будет действовать масочный режим

Президент Румынии Клаус Йоханнис объявил о ряде ограничительных мер, которые будут действовать в стране в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и низким уровнем вакцинации. Об этом сообщает Romania Journal.

"Нахождение на улице в ночное время будет ограничено для тех, кто не привит (против COVID-19, – ред.), за исключением тех, кто может доказать, что находится на улице с целью работы", – заявил Йоханнис.

Он добавил, что с понедельника в стране, среди других ограничений, снова будет действовать масочный режим.

"Начиная с понедельника, маску снова нужно будет носить везде. Вы должны носить маску, как в помещении, так и на улице, в школе и на ярмарках, в кино и когда гуляете на улице. Это обидно, но нам нужно ввести ограничения, которые вступят в силу с понедельника", – добавил глава государства.

Президент также посоветовал гражданам не верить фейкам, что вакцина против коронавируса якобы является опасной.

По данным Worldometers, в Румынии уже неделю ежедневно выявляют более 15 тысяч новых случаев COVID-19, что является рекордом с начала пандемии.

При этом Covidvax live отмечает, что лишь немногим более 30% населения (5,7 млн) полностью вакцинированы.

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Ранее сообщалось, что правительство Румынии изменило правила въезда в страну. Отныне детям до 6 лет не нужно предоставлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.