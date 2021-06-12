Румыния разрешила украинским болельщикам на Евро-2020 не отбывать карантин

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Впрочем, решение по каждому болельщику о въезде в страну будет приниматься на границе непосредственно пограничниками

Румыния разрешила украинским болельщикам не отбывать 14-дневный карантин, если они едут на матче сборной в рамках Евро-2020. Об этом сообщает посольство Украины в Румынии.

"Граждане Украины, прибывающие в Румынию с целью участия в футбольных матчах в рамках Финального турнира Чемпионата Европы по футболу ЕВРО-2020 и доказывают это, предоставляя билеты в распечатанном формате или в электронном виде, освобождаются от пребывания на карантине в течение 14 дней", — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве напоминают, что решение по каждому болельщику о въезде в Румынию принимается на границе непосредственно пограничниками.

Напомним, с 1 июня для пересечения границы Румынии отменяется разный подход для граждан из красной, желтой и зеленой зон.

Иностранцы, которые планируют посетить Бухарест во время Евро-2020, для въезда в страну должны предоставить:

паспорт вакцинации (процедура должна состояться минимум за 10 дней до въезда в Румынию), или

справку о наличии антител типа IgG (тест должен быть проведен максимум за 14 дней до въезда в Румынию), или

отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до въезда в Румынию.

Следует отметить, что эти правила распространяются на болельщиков, которые планируют ехать именно на турнир и планируют находиться в Бухаресте не более 72 часов.

Иностранцы, которые приедут из красной зоны и не покинут территорию Румынии в течение трех дней, на четвертый день попадут на карантин на 14 дней по адресу, заявленному для проживания при въезде в страну. К "красным" странам относят те, где в течение последних 14 дней уровень случаев COVID-19 превышает 3 на 1000 жителей.

Напомним, сборная Украины по футболу попала в группу D, в которой между собой будут играть пять команд. Кто станет соперником нашей команды, читайте по ссылке.