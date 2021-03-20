Руины Саньсиндуй: В Китае обнаружили жертвенные ямы, которым около 3 тыс. лет

Также были найдены сотни новых артефактов того же периода

Новые находки в руинах Саньсиндуй Синьхуа

Археологи объявили о новых крупных открытиях, сделанных в легендарных руинах Саньсиндуй, расположенных в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Об этом сообщает местное издание "Синьхуа".

По словам ученых, находки помогут пролить свет на истоки происхождения всей китайской культуры.

В частности, они обнаружили в руинах шесть новых жертвенных ям и раскопали более 500 предметов, история которых насчитывает примерно 3 тыс. лет.

Как уточняет China.org, новые ямы расположены рядом с двумя жертвенными ямами, обнаруженными в 1986 году. Вместе они образуют область, в которой жители древнего царства Шу приносили жертвы небу, земле и своим предкам, а также молились о процветании и мире, отметил руководитель археологической группы в Саньсиндуй и начальник Исследовательского института культурных реликвий и археологии провинции Сычуань Тан Фэй.

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Площадь прямоугольных ям варьируется от 3,5 до 19 кв. м. К настоящему моменту из четырех из них археологи извлекли различные культурные реликвии: кусочки золотых масок, золотой фольги, бронзовых масок, бронзовых деревьев, слоновой кости и нефрита. Другие недавно обнаруженные ямы еще предстоит раскопать.

Кроме того, ученые также нашли фрагменты миниатюрных скульптур из слоновой кости, кусочки шелка и текстильных изделий, обугленный рис и семена деревьев.

Справка: Руины Саньсиндуй входят в число 10 крупнейших археологических находок Китая 20-го века. Захоронение, занимающее площадь 12 кв. км и расположенное в городе Гуанхань, примерно в 60 км от Чэнду, считается останками царства Шу, существовавшего 2600-4800 лет назад.

В 1988 году власти включили руины Саньсиндуй в категорию объектов, находящихся под охраной государства.