Российского ведущего Владимира Познера заставили покинуть Грузию

Протестующие выгнали ведущего, потому что он не признает территориальную целостность Грузии

В Тбилиси состоялась акция протеста из-за приезда российского телеведущего Владимира Познера, который собирался отметить там свой день рождения. Об этом сообщает Рустави-2.

Согласно сообщению, 87-летний Познер прибыл чартерным самолетом вместе с друзьями и коллегами накануне вечером. Его визит в Грузию сопровождался протестами общественных активистов, к которым позже присоединились политики.

"Познера нельзя было пускать на территорию Грузии, потому, что он не признает территориальную целостность страны", - отметили протестующие, которые свистели и барабанили по металлическим поверхностям, чтобы создать дискомфорт Познеру и его гостям. Им также удалось отключить электричество в здании отеля Vinotel.

Позже между правоохранителями и активистами возникла стычка, поскольку полиция помешала им прорваться в гостиницу.

Тбилиси. Грузины Познеру - " Пошел вон из Грузии...!"

Здание гостиницы Rooms, где укрылся Познер, забросали яйцами. pic.twitter.com/npAUrZLm7F — Kavkaz Center (@newkc14) March 31, 2021

Кроме того, демонстранты вызвали в отель инспекцию труда, заявив, что Владимир Познер и его гости нарушили комендантский час, а как известно, в Грузии из-за коронавируса он начинает действовать с 21:00.

Инспекция оштрафовала отель на 10 тысяч лари (почти 3 тыс. долларов).

После начала акции телеведущий и его гости покинули отель Vinotel под охраной и переехали в отель Rooms. Автобус забросали яйцами, написав на асфальте "Вон из Грузии!".

Протестующие тоже переместились ко второму отель и стали забрасывать и здание яйцами.

Сегодня, 1 апреля, рано утром Владимир Познер покинул Тбилиси. Его доставили в аэропорт в сопровождении полиции.

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