live
Новости » Мир Читати новину українською

Российского блогера Дудя будут судить за "пропаганду наркотиков"

Фото из открытых источников

Экспертиза якобы подтвердила факт нарушения

Московский суд будет рассматривать дело о якобы пропаганде наркотиков в двух интервью российского блогера Юрия Дудя. Об этом сообщает ТАСС.

"Официальные психолингвистические судебные экспертизы, проведенные в рамках административного дела, подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух интервью блогера Юрия Дудя", - говорится в сообщении.

Как отмечается, "экспертизы подтвердили факты пропаганды наркотиков" в двух видеоинтервью Дудя - с украинским блогером Ивангаем и с певцом Моргенштерном.

Новости по теме: В России приговорили к 6 годам тюрьмы главу Меджлиса Рефата Чубарова

Напомним, в конце апреля стало известно, что российского исполнителя Моргенштерна внесли в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. 

Позже в СБУ объяснили, что ему запретили въезд на территорию Украины, поскольку тот пропагандирует культ насилия и жестокости.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Массовое отравление в детском санатории, показания очевидцев по делу МН17 и пощечина Макрону: Главное на утро 9 июня Разговор Зеленского с Байденом, ослабление карантина в Украине и проект "Зеленая страна": Главное на утро 8 июня Увеличение норм газа и отказ в предоставлении субсидии: Как предлагают ускорить установление полного учета голубого топлива Попов: Преследование Медведчука и ОПЗЖ – это действия, направленные на узурпацию власти

программы канала ZIK

Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект