Российского блогера Дудя будут судить за "пропаганду наркотиков"

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Экспертиза якобы подтвердила факт нарушения

Московский суд будет рассматривать дело о якобы пропаганде наркотиков в двух интервью российского блогера Юрия Дудя. Об этом сообщает ТАСС.

"Официальные психолингвистические судебные экспертизы, проведенные в рамках административного дела, подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух интервью блогера Юрия Дудя", - говорится в сообщении.

Как отмечается, "экспертизы подтвердили факты пропаганды наркотиков" в двух видеоинтервью Дудя - с украинским блогером Ивангаем и с певцом Моргенштерном.

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Напомним, в конце апреля стало известно, что российского исполнителя Моргенштерна внесли в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Позже в СБУ объяснили, что ему запретили въезд на территорию Украины, поскольку тот пропагандирует культ насилия и жестокости.