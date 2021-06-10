Российского блогера Дудя будут судить за "пропаганду наркотиков"
Экспертиза якобы подтвердила факт нарушения
Московский суд будет рассматривать дело о якобы пропаганде наркотиков в двух интервью российского блогера Юрия Дудя. Об этом сообщает ТАСС.
"Официальные психолингвистические судебные экспертизы, проведенные в рамках административного дела, подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух интервью блогера Юрия Дудя", - говорится в сообщении.
Как отмечается, "экспертизы подтвердили факты пропаганды наркотиков" в двух видеоинтервью Дудя - с украинским блогером Ивангаем и с певцом Моргенштерном.
Напомним, в конце апреля стало известно, что российского исполнителя Моргенштерна внесли в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.
Позже в СБУ объяснили, что ему запретили въезд на территорию Украины, поскольку тот пропагандирует культ насилия и жестокости.